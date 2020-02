Am liebsten würde Anja Konings einfach in der Masse verschwinden, sich unsichtbar machen. Etwas, was der 38-Jährigen noch nie gelang. Schon als Kind stach sie heraus. In der Schule nannten sie die anderen Kinder «Schoggistängeli», die Lehrerin zeigte ihr in einem Spiegel, dass sie schon recht hatten, wenn sie sagten, Anja sei anders.