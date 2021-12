Paradebeispiel «Lego Friends»

Nachfrage schafft Angebot. So wiederum argumentiert die Branche. Lego zum Beispiel, der grösste Spielzeughersteller der Welt. Noch in den Achtzigerjahren warb er mit einem schelmisch lachenden Mädchen, das stolz ein selbst konstruiertes Legogebäude präsentiert. Einige Jahrzehnte später scheinen die ganz gewöhnlichen Legobausteine nicht mehr en vogue: «Lego Friends» musste her, eine rosa Welt, in denen Mädchen Cupcakes backen, Pferde verarzten und sich im Butterfly Beauty Shop verschönern lassen. Mädchen und Knaben hätten unterschiedliche Spielbedürfnisse, hiess es auf einmal.