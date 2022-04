Wer kümmert sich um das Tier?

Worauf Sie zu Recht hinweisen: Wer sich ein Haustier anschafft – und sei es auch nur ein Hamster – sollte sich vorher gut informieren, was es für eine tiergerechte Haltung braucht Tierhaltung Was tun, damit sich Haustiere wohlfühlen? und was die kostet. So ist allein für den Käfig samt Einrichtung wie Kletter-, Nage- und Rückzugsmöglichkeiten mit Ausgaben von etwa 400 Franken zu rechnen. Dazu kommen die Kosten für Einstreu und Futter von etwa 40 Franken jeden Monat, tiermedizinische Kosten und anderes mehr. Man sollte sich gut überlegen, ob man bereit und in der Lage ist, mehrere Jahre die Verantwortung für das Tier zu übernehmen und sich tagtäglich um sein Wohl zu kümmern.