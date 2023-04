Satir selbst war 29 Jahre alt, als sie ihren Vater verlor. «Ich gehöre darum nicht zu den Menschen, die automatisch davon ausgehen, dass wir alle alt werden.» An Cems Zukunft zu denken, gehörte für sie darum immer dazu. Sein Arzt unterstützt sie darin. Er sagt: «Cem wird nie einen Ort finden, wo er so geliebt wird wie in der Familie, aber um autonomer und selbständiger zu werden, ist es für ihn am besten, wenn er auszieht.»