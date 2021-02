Das Warten geht weiter

«Es geht beim begleiteten Besuchsrecht um die Einschätzung der Zukunft, nicht um die Beurteilung der Vergangenheit», erklärt Geiser weiter. Wenn jemand den anderen Elternteil geschlagen habe, heisse das nicht zwingend, dass er in Zukunft seine Kinder schlagen werde. Das mache Entscheide so schwierig. «Ohne ein Gutachten wird ein Gericht oder eine Kindesschutzbehörde kaum auskommen», so Geiser.