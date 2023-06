An der Robotik fasziniert mich, dass ich leblose Maschinen steuern kann. Ich kann einem Roboter sagen, was ich will, und er führt es dann aus. Oft klappt das nicht von Anfang an. Und wenn etwas nicht richtig funktioniert, können Roboter auch nerven. Man hat dann das Gefühl, er macht einfach, was er will. Aber das Problem löst man natürlich nicht, indem man sich ärgert.