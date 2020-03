Derzeit nehmen 670 Freiwillige in allen Landesteilen Anrufe über die Nummer 143 entgegen. Die Mehrheit gehört zur Altersgruppe 65 plus. Rentner, die nun, da sie ihre Enkel nicht mehr treffen dürfen und auf soziale und kulturelle Aktivitäten verzichten müssen, mehr Zeit zur Verfügung haben als sonst. Basler sagt: «Die Hilfsbereitschaft ist riesig, viele melden sich für zusätzliche Schichten.» Auch ehemalige Freiwillige böten ihre Hilfe an. «Wir sind bereit und werden unsere Kapazitäten in den nächsten Wochen ausbauen.»