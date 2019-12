Am Anfang lief alles normal. Sie waren verliebt, heirateten, hatten vier Kinder. Doch mit der Zeit verloren sie den Respekt. Streitereien, Beleidigungen, Schubser. Sie warf seine Kleider aus dem Fenster, er schrie sie an. «Ich war kein Unschuldslamm», sagt Thomas Koch. «Irgendwann habe ich auf ihre Provokationen reagiert.» Mit einem Fusstritt, einer Ohrfeige Gewalt in der Erziehung Die Sache mit der Ohrfeige . «Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Also gab ich zurück.»