Zur Erinnerung erstelle ich für jedes Übergangspflegekind ein Tagebuch und ein Fotoalbum von seiner Zeit bei uns. Da ist ein Foto, auf dem es mich aus dem Stubenwagen heraus von ganzem Herzen anstrahlt. Und das Bild, auf dem es mit meinem Sohn lachend die neuen Kissen Probe liegt. Oder das, auf dem das kleine Gesicht mitten in den Zopf beisst, den ich frisch gebacken habe.



Wenn ich diese Fotos anschaue, bin ich stolz, wie sich die Kleinen zu zufriedenen Erdenbürgern entwickeln. Ich bin überzeugt, dass ich ihnen helfen kann, Vertrauen in die Welt zu bekommen – trotz all dem Verlust, den sie erlebt haben.