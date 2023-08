Letztes Jahr kamen in der Schweiz 82’371 Kinder zur Welt, 42’464 Knaben und 39’907 Mädchen. Ein Name blieb wie in den Jahren zuvor an der Spitze: Noah. 540 neugeborene Knaben erhielten im vergangenen Jahr diesen Namen, zählt das Bundesamt für Statistik. Bei den Mädchen gab es hingegen einen Wechsel. Mia wurde von Emma auf den zweiten Platz gedrängt – 361 Mädchen bekamen letztes Jahr den Namen Emma. Ebenfalls weit oben auf der Liste sind Sofia und Emilia, Liam, Matteo und Leon.