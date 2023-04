Die Rossis (Name geändert) hatten fünf Jahre auf diesen einen Anruf gewartet. Als er dann kam, stellte er ihr Leben auf den Kopf. «Setzen Sie sich», sagte der Mann am Telefon. Aufregung, Adrenalin, was kommt jetzt? «Wir haben einen Buben für Sie.» Euphorie, Endorphine – Schock. Zumindest kurz. Ein Schluckauf, bevor sich das Leben ändert.



Kurz darauf buchte das Paar einen Flug nach Thailand. Bei der Rückkehr waren Sara und Stefano Eltern (Namen geändert).



Besser gesagt: Adoptiveltern. Denn es gibt einen Unterschied. Nicht für die Familie, aber vor dem Gesetz.