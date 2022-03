Niemand nimmt einem die Last der Verantwortung ab. Das kann bedrückend sein. Und dann all die Entscheide, die man allein treffen muss. Dazu kommen nicht selten Existenzängste und finanzieller Druck.



Auch wenn dahinter die unterschiedlichsten Geschichten stehen, plagen Alleinerziehende oft ähnliche Sorgen. Jede sechste Familie in der Schweiz ist eine sogenannte Einelternfamilie, rund 200'000 sind es an der Zahl.