Vor vier Jahren liess sich die Österreicherin eine teure 3a-Lebensversicherung aufschwatzen. Die heute 27-Jährige war für ihr Doktorat an der Uni Zürich in die Schweiz gezogen. Sie wollte fürs Alter vorsorgen und erfuhr von der Säule 3a. Ein ausländischer Studienkollege empfahl ihr einen Berater der Firma 360 Consulting in Zollikofen. Der verkaufte ihr ein Paket der Helvetia.