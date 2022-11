Frauen sind von Altersarmut fast doppelt so stark betroffen wie Männer. Das liegt an der geschlechtsspezifischen Rollenverteilung: Der Mann ging arbeiten und vermehrte sein Altersguthaben, die Frau blieb über weite Strecken ihres Lebens zu Hause, was zu entsprechenden Lücken in der Altersvorsorge führte.