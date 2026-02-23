Wie hoch die zusätzliche Rente sein wird, kann die zuständige Stelle in Bern noch nicht sagen. Erst im Dezember werde die genaue Berechnung möglich sein, da sich die Rente im Laufe des Jahres ändern könne, heisst es. Wie viel die Rentnerinnen und Rentner von dem erhaltenen Geld effektiv behalten können, hängt zudem von den Steuern ab. Dazu ist schon heute abschätzbar, wie viel über Einkommens- und Mehrwertsteuer an den Staat zurückfliessen wird.