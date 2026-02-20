Dieses Tool zeigt, ob Sie Anspruch auf die 13. AHV-Rente haben
Der Be-O-Mat liefert eine persönliche Antwort auf Ihre Fragen. Etwa ob Sie berechtigt sind, die 13. AHV-Rente zu erhalten, und wie sich diese berechnet.
Wie die 13. AHV-Rente finanziert werden soll, ist immer noch Gegenstand von politischen Diskussionen. Doch Rentnerinnen und Rentner dürfen sich in diesem Jahr erstmals auf die Auszahlung einer zusätzlichen AHV-Rente freuen.
Die meisten Fragen zur 13. AHV-Rente sind auch bereits geklärt und die Antworten in diesem Beobachter-Artikel nachzulesen. Doch wie viel man im Endeffekt ausbezahlt bekommt, hängt von individuellen Faktoren ab.
Was das genau für Ihre Situation bedeutet, zeigt das Tool unten. Cookies zulassen und los gehts.
Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden.
