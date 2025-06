Die Debatte jetzt beginnen

In den Diskussionen um das Reformprojekt AHV 2030 argumentiert der Bundesrat, dass ein höheres Rentenalter «eine lange Übergangsphase sowie Kompensationsmassnahmen» benötige. Um die Finanzierung bis 2040 zu sichern, brauche es Massnahmen, die schneller wirken. Das stimmt. Aber gerade wegen der langen Vorlaufzeit ist es nötig, die Debatte jetzt zu beginnen: Wie viel bringt das Drehen an der Stellschraube Rentenalter finanziell? Was bedeutet es für den Arbeitsmarkt? Was für den Fachkräftemangel und was für die Zuwanderung?