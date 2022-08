Tipps für Betroffene

«Das ist unverständlich», sagt Sozialversicherungsexpertin Sabine Neuhaus vom Beobachter-Beratungszentrum. Denn bereits die diesjährigen Nebenkosten können deutlich höher ausfallen, je nachdem, wann abgerechnet wird und wann der Vermieter seinen Öltank gefüllt hat.



Einen Ausweg gibt es. Die EL-Bezüger müssen den Vermieter bitten, die Akontobeiträge im Mietvertrag jetzt vorsorglich zu erhöhen. Dann werden ihre EL entsprechend erhöht. Davon profitieren auch die Vermieter, die sicher sein können, dass alle Mieter die höhere Energierechnung Hohe Nachforderung bei Nebenkosten Muss die Mieterschaft die Erhöhung zahlen? bezahlen können. Wenn der Mietvertrag neu aufgesetzt wird, müssen Mieterinnen prüfen, ob weitere Änderungen vorgenommen wurden. Besser ist darum, in einem Zusatz zum bestehenden Vertrag höhere Akontobeiträge zu vereinbaren – und zwar möglichst schnell.



Obergrenze für die Akontobeiträge sind die regionalen Mietzinsmaxima – für alleinstehende EL-Bezüger in der Stadt Zürich rund 1370 Franken. Ist das Maximum erreicht, helfen auch höhere Akontobeiträge nichts. «Auch darum ist es so wichtig, dass der Bundesrat rasch eine pragmatische Lösung findet», so Expertin Neuhaus.