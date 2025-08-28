Also, wie lese ich den Auszug?

Nehmen Sie Ihren Auszug mit der Aufstellung und den Spalten zur Hand. Nicht alles darauf ist interessant. Aber die Spalte 6 enthüllt die ganze Wahrheit: das beitragspflichtige Jahreseinkommen in Franken. Wir kommen gleich dazu. Hier, was die Einträge bedeuten: