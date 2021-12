Kritik der Behindertenorganisationen: Der Invaliditätsgrad wird weiter gestützt auf statistische Werte berechnet, allen voran die Lohnstrukturerhebung. Sie zeigten aber weitgehend das Lohnniveau gesunder Personen. So nehme die IV für eingeschränkt arbeitsfähige Menschen oft unrealistische Verdienstmöglichkeiten an – und setze die Differenz zwischen dem Lohn einer gesunden und dem als möglich erachteten einer gesundheitlich eingeschränkten Person zu klein an. Weil diese Differenz für den Invaliditätsgrad ausschlaggebend ist, falle dieser oft zu tief aus – und es werde keine oder eine zu tiefe Rente ausbezahlt. Man müsse eine realistischere Lohntabelle entwickeln.