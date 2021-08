Frauen sind besonders im Nachteil, wie Sie 2016 in einer Studie herausgefunden haben.

Armut im Alter kann alle treffen, Frauen sind aber aus strukturellen Gründen besonders gefährdet. Für die untersuchten Jahrgänge, die zwischen 2002 und 2012 in Rente gingen, stellten wir ein durchschnittliches Rentengefälle zwischen Mann und Frau von 37 Prozent fest. Am grössten war dieser sogenannte Gender Pension Gap in der beruflichen Vorsorge mit 63 Prozent. In der AHV waren es nur knapp 3 Prozent.