E-Bill ist ein integrierter Bestandteil des E-Bankings und hat viele Vorteile. Die Rechnungen kommen nicht mehr per Post oder E-Mail, sondern landen direkt in Ihrem E-Banking. Dabei werden Ihnen ausschliesslich vertrauenswürdige Rechnungen zugestellt.



Sie müssen die digitalen Rechnungen nur noch prüfen und zur Zahlung freigeben. Dadurch ersparen Sie sich das lästige Eintippen der Angaben auf dem Einzahlungsschein QR-Rechnung So funktioniert das Bezahlen mittels QR-Code , vermeiden fehlerhafte Eingaben und müssen den Zahlungen auch nicht nachrennen. Sie profitieren zusätzlich davon, dass Sie die Rechnungen von überall und jederzeit bezahlen können.



Der Empfang von E-Bills ist via E-Banking kostenlos. Sie müssen nicht mehr für eine Papierrechnung bezahlen und schonen die Umwelt. Die Bank aktiviert E-Bill auf Ihren Wunsch.