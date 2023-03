Welche Gefühle löst das aus?

Wut, Trauer und Enttäuschung. 40'000 Mitarbeitende sind täglich in der Schweiz für CS und UBS im Einsatz. Die fragen sich jetzt von einem Tag auf den anderen: Gibt es meinen Job in Zukunft noch?





Nach aussen umgibt die Banken eine Wand des Schweigens. Warum?

Eine der ersten internen Anweisungen an die Angestellten war: Redet nicht mit den Medien. Das gehört zur Kultur der Banken. Andererseits beobachten wir seit Wochen ein mediales Bankenbashing. In der Berichterstattung wird teils suggeriert, jeder Bankangestellte kassiere Hunderttausende Franken ab. Das schürt Misstrauen.