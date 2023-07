Der verlorene Sohn

Einer der ersten Erben in der Literatur kommt in der Bibel vor. Die Geschichte des verlorenen Sohns ist eine der bekanntesten des Alten Testaments: Der jüngere von zwei Söhnen verlangt von seinem Vater einen Erbvorbezug Erbvorbezug Was gilt? , geht in die Welt hinaus, gibt alles aus, kehrt mittellos zurück und wird vom Vater trotzdem gefeiert – sehr zum Missfallen des anderen Sohnes.