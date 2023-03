Ja. Guthaben aus der Säule 3a zählen nicht zur Erbmasse, darum spielt es keine Rolle, was im Testament steht.



Massgebend ist die Begünstigtenordnung, die der 3a-Vorsorgenehmer, also Ihr Vater, festlegen kann. Seit Inkrafttreten des revidierten Erbrechts Änderung im Erbrecht Prüfen Sie jetzt Testament und Erbvertrag ist klar, dass das nicht nur für 3a-Versicherungspolicen gilt, sondern auch für 3a-Bankkonten. Die Bank wird Ihnen deshalb das Geld auszahlen.



Es ist aber denkbar, dass weitere pflichtteilsgeschützte Erben, falls es solche gibt (Ehefrau und Kinder), eine sogenannte Herabsetzungsklage gegen Sie einreichen – falls sie aus der Erbmasse weniger erhalten, als ihrem Pflichtteil entspräche, wenn man das 3a-Geld einrechnet. Möglich ist das, wenn Ihr Vater einen Grossteil seines Vermögens in der Säule 3a hatte und nur verhältnismässig wenig, das jetzt in die Erbmasse fällt.