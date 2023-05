Einschneidende Konsequenzen

In der gleichen Zeit begann in ihrem Freundeskreis das Kinderkriegen. «Ich sah bei so vielen Frauen, wie sie sich abhängig machten und die Verantwortung für ihre finanzielle Absicherung an ihre Partner abgaben. Es war kein gutes Gefühl, das zu beobachten», sagt Mygind. «Wenn ich als Frau unabhängig sein will, muss ich mich um meine Finanzen kümmern.» Denn für Frauen seien die Konsequenzen besonders nach einer Familiengründung wegen der gesellschaftlichen Strukturen viel einschneidender als für Männer.