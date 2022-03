Was man tun kann

«Transaktionen sind nie gratis», sagt Beobachter-Experte Carlos Perez. Wer aber sichergehen will, dass möglichst viel vom gespendeten Betrag bei den Hilfswerken ankommt, der frage am besten bei den Hilfsorganisationen nach, welche Zahlungsart für sie am kostengünstigsten ist. Je nach Vertrag würden nämlich unterschiedlich hohe Gebühren anfallen.



Oder, so rät Perez, man greift für die Spenden auf Bezahldienstleister zurück, die mindestens den Betrag, den sie durch die Gebühren verdienen, selbst an die Sache spenden.



Twint schreibt auf Anfrage des Beobachters, dass Überschüsse aus der aktuellen Ukrainekampagne vollständig zurück in Spendenaufrufe fliessen. Ein Teil davon werde auch gespendet.