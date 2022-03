Der Krieg hat die Börsenkurse auf Talfahrt geschickt. Soll ich jetzt meine Wertpapiere verkaufen und das Geld in Sicherheit bringen?

Wenn Sie das Geld jetzt oder in naher Zukunft brauchen, dann müssen Sie wohl die mit einem jetzigen Verkauf verbundenen Verluste in Kauf nehmen. Wenn Sie aber einen langfristigen Anlagehorizont haben, sollten Sie abwarten Aktien Kaufen oder verkaufen? Hören Sie nicht aufs Gefühl . Der Kurseinbruch war vergleichsweise moderat, und falls sich der Krieg nicht ausweitet oder monatelang andauert, stehen die Chancen auf eine Erholung nicht schlecht.