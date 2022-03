Ein Brief an Putin

Handlungen können sich an den Gefühlen orientieren, sollten es aber vor allem an Werten tun. Wenn Ihre Tochter erneut fragt, ob alles gut wird: Sagen Sie ihr, dass auch Sie Angst haben und dass Angst in einer solchen Situation normal ist. Wärmen Sie zusammen ein Kirschsteinkissen und legen Sie es sich gegenseitig auf den Bauch, so lässt sich die Angst besser ertragen. Umarmen Sie sie und sagen Sie ihr, dass Sie als Familie zusammen die Krise meistern werden und alle Menschen für das einstehen müssen, was ihnen wichtig ist. Lassen Sie sie Vorschläge machen, wie sie für das einstehen könnte, was ihr wichtig ist. Vielleicht will sie ihr Taschengeld für Flüchtlinge aus der Ukraine spenden oder Herrn Putin einen Brief schreiben und an die russische Botschaft schicken.