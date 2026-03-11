Und warum wollen viele Leute Gold kaufen?

So ist es immer in unsicheren Zeiten, denn Gold gilt seit jeher als «sicherer Hafen». Angesichts der zahlreichen Krisenherde weltweit – etwa im Nahen Osten und in der Ukraine – glauben viele Menschen nicht mehr an steigende Börsenkurse, für die es ja eine boomende Wirtschaft als Basis braucht. Deshalb legen sie ihr Geld lieber in Gold statt in Aktien an.