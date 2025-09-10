Zudem ist «Buy and Hold» fehl am Platz. G-20-Gründer Bharatula hält es für eine valable Strategie, Memecoins in einer Abverkaufsphase billig einzusammeln. In der Regel hellt sich die Stimmung früher oder später auf. Mitunter kehrt die Euphorie zurück. In dieser finalen Phasen eines Zyklus schiessen die Kurse steil nach oben. Doch die Rallys sind kurzlebig. «Es macht Sinn, die Hälfte der Coins nach einer Verdoppelung oder Verdreifachung zu verkaufen. Mit dem restlichen Einsatz lässt sich dann risikofrei spekulieren», sagt Bharatula. Für eine solche Strategie eignen sich Coins, die schon länger auf dem Markt sind und damit bereits einige Zyklen überlebt haben, wie eben die Blue Chips.