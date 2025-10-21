Diejenigen Arztkosten, die Sie nach der Abrechnung der alten Kasse selber tragen müssen, bleiben aber nicht einfach an Ihnen hängen. Sofern die neue Kasse für die verspätete Mitteilung verantwortlich ist, wird die Krankenkasse schadenersatzpflichtig. Sie muss Ihnen nicht nur die Prämiendifferenz bezahlen, falls die neue Prämie tiefer ist, sondern auch die Arztkosten, die Sie wegen der höheren Franchise von der alten Kasse nicht erhalten.