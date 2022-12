Natürlich ist es mühsam. Das Kündigungsschreiben muss per Einschreiben versendet, ein neuer Vertrag unterschrieben und eine neue App heruntergeladen werden. Gemäss einer Statistik des Bundesamtes für Gesundheit nehmen im Schnitt nur rund zehn Prozent der Bevölkerung den administrativen Aufwand in Kauf. In diesem Jahr dürften es allerdings mehr sein. Corona hat die Gesundheitskosten massiv steigen lassen. Das spiegelt sich auch in den Prämien.