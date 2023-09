Aus Gründen des Datenschutzes dürfen die Versicherungen der Kundschaft heute keine solchen Behandlungsempfehlungen machen. Der Zürcher Nationalrat Andri Silberschmidt (FDP) will das ändern und hat im Parlament einen entsprechenden Antrag eingereicht. Er ist Teil eines grossen Kostensenkungspakets. In einer vorberatenden Sitzung hat die Gesundheitskommission des Nationalrats dem Vorschlag im Sommer zugestimmt. Nun kommt das Geschäft in den Nationalrat, der am 28. September darüber debattiert.