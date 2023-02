Wer wegen eines Herzleidens Angina Pectoris Wenn das Herz zur Zeitbombe wird ins Spital muss und privatversichert ist, hat ein höheres Risiko, Opfer einer Überbehandlung zu werden. So lautet das Fazit einer Studie des Basler Universitätsspitals. Überbehandlungen sind Therapien, die entweder nutzlos sind oder bei denen das Risiko den Nutzen übersteigt.



Weil jede Operation ein Eingriff in den Körper ist, handelt es sich bei einer Überbehandlung nicht um eine Lässlichkeit nach dem Motto «Wenn es nichts nützt, so schadet es auch nicht». Sie stellen ärztliche Kunstfehler dar, die Patienten werden einer unnötigen Gefährdung ausgesetzt. Und sie verursachen unnötige Gesundheitskosten.