Doch wer in diesem Verzeichnis nach einer Ärztin oder einem Arzt suchen will, steht vor dem nächsten Problem: Die Tabelle wurde in einzelne Bilder umgewandelt, eine Browsersuche funktioniert nicht. Die Tabelle lässt sich auch nicht abspeichern. Die Vermutung drängt sich auf: Legt Menarini Patientinnen und Patienten absichtlich Steine in den Weg? Eine Nachfrage des Beobachters blieb unbeantwortet.