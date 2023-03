Käse, Uhren, Banken. Dafür ist die Schweizer Wirtschaft bekannt. Ein Blick in die Statistik offenbart, welcher dieser drei Wirtschaftszweige der wichtigste ist: der Finanzsektor. Er trägt rund zehn Prozent zur Wirtschaftsleistung bei, fünfmal so viel wie Landwirtschaft und Uhrenindustrie zusammen. Letzte Zweifel daran, was für eine herausragende Bedeutung die Banken für die Schweiz haben, wurden dieser Tage ausgeräumt.



Die UBS musste ihre strauchelnde Rivalin Credit Suisse übernehmen und so ihre Pleite verhindern – auf Anweisung des Bundes und mit dessen finanzieller Unterstützung. Keine Schweizer Grossbank darf untergehen. Das haben die Behörden mit ihrem Entscheid unmissverständlich klargemacht. Nicht weil das technisch nicht möglich wäre: Das Parlament hat im Anschluss an die Finanzkrise Pläne ausgearbeitet, die eine geordnete Abwicklung von systemrelevanten Banken eigentlich erlauben würden.