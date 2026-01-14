Den «richtigen» Zeitpunkt, um damit anzufangen, gibt es nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob es mit der Weltwirtschaft – und damit auch mit den Börsenkursen – in naher Zukunft aufwärts- oder abwärtsgeht. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn: Wer die Inflation schlagen will, muss sein Geld anlegen. Lässt du es stattdessen auf dem Konto liegen, ist es in zehn Jahren noch da, aber weniger wert als heute, weil du dir damit dann weniger kaufen kannst.