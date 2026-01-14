Schritt für Schritt zum ersten Investment
Warum das Geld nicht auf dem Konto lassen? Sind Aktien was für mich? Und zu welchem Anbieter soll ich? Dieser Newsletter hat die Antworten.
Huhu.
Ich bin Katrin. Hier duzen wir mal ausnahmsweise, denn in meinem Newsletter mache ich das auch so. Ich bin Juristin, schreibe für den Beobachter und helfe im Beratungszentrum Menschen, die Fragen zum Recht haben (oder gerade Probleme damit).
Und: Seit einiger Zeit mache ich den Newsletter «Mach was draus». Der heisst so, weil ich dir aufzeigen möchte, wie du mehr aus dem rausholst, was du eh schon hast. Mehr Freizeit mit weniger Bürokram zum Beispiel, mehr Lohn – und mehr aus dem Geld auf dem Konto.
Das Besondere an diesem Newsletter: Er ist als eine Art Minikurs aufgebaut. Sprich: Wenn du ihn abonnierst, schicke ich dir danach eine Handvoll Mails zu einem bestimmten Thema. Angefangen habe ich mit dem Thema Budget. Nach den Ausgaben gings dann um die Einnahmen (und wie man mehr Lohn verhandelt) …
… und jetzt gehts um das Anlegen. Ich erzähl dir gleich noch etwas mehr dazu, aber hier kannst du dich schon mal anmelden:
Den «richtigen» Zeitpunkt, um damit anzufangen, gibt es nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob es mit der Weltwirtschaft – und damit auch mit den Börsenkursen – in naher Zukunft aufwärts- oder abwärtsgeht. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn: Wer die Inflation schlagen will, muss sein Geld anlegen. Lässt du es stattdessen auf dem Konto liegen, ist es in zehn Jahren noch da, aber weniger wert als heute, weil du dir damit dann weniger kaufen kannst.
Was aber klar ist: Je früher du mit Anlegen anfängst, desto besser. Diese Regel hast du dem Zinseszinseffekt zu verdanken. Da die jährlichen Erträge stets wieder investiert werden, wächst das Vermögen mit der Zeit immer mehr. Je länger die Laufzeit, desto grösser ist der Effekt.
Überzeugt? Dann melde dich doch mal an und lies rein. Du weisst nachher zum Beispiel:
- was die wichtigsten Grundregeln beim Investieren sind,
- welche Anlagen die richtigen für dich sind,
- welcher Anbieter zu dir passen könnte
- und wie du vermeidest, dass dir Gebühren den ganzen Gewinn wegfressen.
Alles Weitere dann per Mail. Ich würde mich freuen.