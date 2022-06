Gibt es bald ein neues Gesetz?

Wer in der Schweiz mittellos und verschuldet ist, bleibt es häufig ein Leben lang. Der Privatkonkurs ist ein umständliches und teures Verfahren, das die Situation nur wenig verbessert. Häufig lasten die Verlustscheine schwer auf den Betroffenen und ihren Familien, machen sogar krank. Das weiss auch der Bundesrat Privatkonkurs Wie der Bundesrat verschuldeten Personen helfen will . Im Jahr 2018 hielt er fest, dass das Gesetz angepasst werden müsse. Das Bundesamt für Justiz arbeitete über die letzten Jahre an einem Gesetzesentwurf. Er wird nächstens bekannt gemacht.

Kern des neuen Gesetzes dürfte die sogenannte Restschuldbefreiung sein. Dabei wird ein Teil der Schulden endgültig erlassen. Diese «zweite Chance» soll Betroffenen helfen, ihre Finanzen langfristig in den Griff zu bekommen. Der Gesetzesentwurf kommt nach der Veröffentlichung in die Vernehmlassung. Dann berät das Parlament. Bis das neue Gesetz in Kraft tritt, kann es allerdings noch Jahre dauern.