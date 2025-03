Wer müsste was tun, um sicherzustellen, dass alle Anspruchsberechtigten auch tatsächlich die ihnen zustehenden Leistungen erhalten?

Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dass nur schon diverse Stellen zuständig sind und man die Ansprüche an verschiedenen Stellen beantragen muss. Umso wichtiger ist es, dass man sich selber hilft, indem man sich erkundigt, wo man was wie beantragen kann.