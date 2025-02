Wer Vermögen verschenkt hat, erhält also weniger ausbezahlt, als benötigt wäre. Falls durch eine solche Kürzung eine finanzielle Notlage entsteht, bleibt nur der Gang aufs Sozialamt. Es prüft dann jeweils, ob Verwandte in auf- und absteigender Linie (zum Beispiel Eltern oder Kinder) in günstigen Verhältnissen leben und zur Verwandtenunterstützung verpflichtet sind.