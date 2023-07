Bundesverfassung garantiert Hilfe

Der Mann wehrte sich gegen den Entscheid – und das Bundesgericht gibt ihm nun teilweise recht. Es stützt sich auf Artikel 12 der Bundesverfassung: Wenn eine Person nicht selber die Mittel aufbringen kann, um ein menschenwürdiges Dasein zu führen, hat sie Anspruch auf Hilfe. Was wir Armen zugestehen – und was nicht Wo fängt Luxus an?