Regierung missachtet

Dabei gilt in der Sozialhilfe der Grundsatz: Mittel aus der gebundenen Vorsorge dürfen nur zusammen mit dem Vorbezug der AHV oder einer ganzen IV-Rente herausgelöst werden – und dies ist frühestens zwei Jahre vor dem Pensionsalter erlaubt. So steht es in den Richtlinien der Skos, und so bestätigte es kürzlich auch der Aargauer Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Motion. Doch: «Gewisse Gemeinden setzen sich sogar vorsätzlich über die Weisungen ihrer eigenen Regierung hinweg», sagt UFS-Jurist Tobias Hobi.