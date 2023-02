Nicht unbedingt. Es kommt darauf an, in welchem Kanton Sie Sozialhilfe erhalten Existenzsicherung Sozialhilfe von A bis Z haben. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe empfiehlt zwar, dass aus späterem Erwerbseinkommen keine Rückerstattung geltend gemacht werden soll. Doch viele halten sich nicht an diese Empfehlung.