Ja, das Steueramt darf Ihnen diese Zinsen verrechnen. In Ihrem Fall gilt das Steuergesetz des Kantons Zürich, und gemäss diesem ist die Jahressteuer jeweils am 30. September des betreffenden Jahres zur Zahlung fällig. Auf alle Ratenzahlungen, die vorher beim Amt eintreffen, vergütet man Ihnen in der Regel einen Zins.