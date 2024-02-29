MagazinRechtsberatungEngagement
Tipps für Ihre Steuern

Sie brauchen Hilfe bei Ihrer Steuererklärung? Der Beobachter weiss Rat.
Das Ausfüllen der Steuererklärung gehört jedes Jahr dazu. Der Beobachter bietet sowohl für Abonnenten als auch für Nichtabonnenten eine Beratung zur Steuererklärung an.

Die Steuer-Hotline ist zu diesen Zeiten zusätzlich für Sie erreichbar:

  • Dienstag, 3. März, von 14:30 bis 16:30 Uhr
  • Donnerstag, 5. März, von 14:30 bis 16:30 Uhr
  • Dienstag, 10. März, von 14:30 bis 16:30 Uhr
  • Donnerstag, 12. März, von 14:30 bis 16:30 Uhr
Heiratsstrafe. Grünes Herz mit Eheringen, Taschenrechner, Smiley und Informationsicon.
Heiratsstrafe oder Bonus?
Finden Sie heraus, wie sich eine Heirat auf Ihre Steuern auswirken würde.
Merkblätter zum Steuerabzug in den Kantonen

Das Schönste an der Steuererklärung sind die Steuerabzüge. Diese sind aber in jedem Kanton verschieden. Mit einem Beobachter-Abo erfahren Sie in den folgenden Merkblättern, was konkret in Ihrem Kanton gilt.

Buchcover des Ratgeber «Der Steuerberater» aus der Beobachter-Edition
Buchtipp
Steuern sparen? So gehts! Der Ratgeber «Der Steuerberater» aus der Beobachter-Edition erleichtert Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung.

