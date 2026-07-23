Die Immobilienpreise entwickeln sich seit Jahren nur in eine Richtung: steil nach oben. Deshalb liebäugeln immer mehr langjährige Haus- und Wohnungsbesitzer mit einem Verkauf. Zu verlockend ist es, den Gewinn einzufahren, bevor möglicherweise irgendwann die Blase platzt.



Daran verdienen Kantone und Gemeinden mit: über die Grundstückgewinnsteuer. Einen Teil des Wertzuwachses muss man bei einem Verkauf nämlich dem Staat abliefern. Die Spanne reicht von null bis zur Hälfte des Gewinns.