«Der Verkauf eines Eigenheims ist keine Raketenwissenschaft und kann selbst durchgeführt werden», sagt Michel Wyss. Er ist Berater beim Verband für Wohneigentümerinnen und -eigentümer Casafair und Mitinhaber eines Makler- und Immobilienbewertungsbüros in Wabern BE. Denkbar findet er den Verkauf in Eigenregie vor allem bei Standardobjekten an gefragten Lagen, etwa bei Reihenhäusern oder einfacheren Einfamilienhäusern in Städten oder beliebten Agglomerationen. Bei solchen Immobilien sei mit vielen Kaufinteressierten zu rechnen, und das Geschäft könne relativ rasch abgewickelt werden.