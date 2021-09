Gewisse Banken bieten die Formulare in deutscher Sprache an, andere haben nur eine deutsche Zusatzerklärung, damit der Inhalt verständlich wird. Falls Sie Probleme beim Ausfüllen haben, fragen Sie nach einer Ausfüllhilfe. So vergewissern Sie sich, dass Sie den Inhalt verstehen. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrer Beraterin in Verbindung und bitten Sie diese um Unterstützung.