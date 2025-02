Dabei geht es nicht nur um Sport und Politik, sondern um etwa jeden fünften Bürger unseres Landes: 2023 hatten 21 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahre neben der schweizerischen noch eine ausländische Staatsbürgerschaft. Das sind 1’125’300 Doppelbürgerinnen und Doppelbürger. Die meisten von ihnen haben zusätzlich zum schweizerischen noch einen italienischen, französischen oder deutschen Pass. Am meisten Doppelbürger wohnen im Kanton Genf (48,8 Prozent), am wenigsten in Appenzell Innerrhoden (4,7 Prozent).